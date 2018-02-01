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إصابة 8 عمال فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق دهشور بأكتوبر

الخميس، 01 فبراير 2018 08:06 م
إصابة 8 عمال فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق دهشور بأكتوبر سيارة مقلوبة - ارشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 8 عمال إثر حادث انقلاب سيارة نقل بطريق دهشور فى أكتوبر، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق دهشور بوقوع حادث مرورى، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
 

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