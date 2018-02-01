إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق "القاهرة - السويس"الخميس، 01 فبراير 2018 03:26 م
تصادم - أرشيفية
السويس - سيد نون
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أصيب 8 مواطنين، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص وتصادمها بسيارة ملاكى بطريق "القاهرة - السويس"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق باصدام سيارة ميكروباص تعرضت للانقلاب مع سيارة ملاكى بطريق "السويس- القاهرة"، وأكدت معاينة قولت تأمين الطرق للحادث، أن سائق السيارة الميكروباص كان يقود السيارة بسرعة كبيرة حتى تعرضت للانقلاب.
وقال مصدر طبى بمستشفى السويس العام، إن المصابين الثمانية بينهم 3 أطفال، وجارى تقديم العلاج اللازم لهم.
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