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الخميس، 01 فبراير 2018 08:34 م
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إصابة 4 أشخاص بعد إطلاق صواريخ من سوريا على مدينة حدودية تركية

الخميس، 01 فبراير 2018 07:13 م
إصابة 4 أشخاص بعد إطلاق صواريخ من سوريا على مدينة حدودية تركية إطلاق صواريخ


كيليس (أ ف ب)
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 أصيب 4 أشخاص بجروح الخميس، إثر سقوط صواريخ أطلقت من شمال سوريا على مدينة كيليس الحدودية التركية كما أعلن محافظ المدينة.

وسقط صاروخان على مطعم ومنزل فى وسط كيليس فى اليوم الثالث عشر من الهجوم الذى تشنه تركيا على منطقة عفرين فى شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال محافظ كيليس محمد تكين أرسلان إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح فى الهجوم، وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن واجهة المطعم تحطمت جراء أحد الصواريخ.

وأغلقت قوات الأمن المنطقة ووصلت سيارات الإسعاف سريعا إلى المكان لنقل الجرحى، وبعد سقوط الصواريخ، سمع دوى قصف مدفعى تركيا فى وسط كيليس فى اتجاه سوريا.

ومنذ بدء الهجوم التركى على منطقة عفرين، تتعرض المدن الحدودية التركية بانتظام لسقوط صواريخ أوقعت 5 قتلى على الأقل بينهم شابة قتلت الأربعاء فى مدينة الريحانية. 


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