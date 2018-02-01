إصابة 3 شرطيين من قوة تأمين الطرق فى انقلاب سيارة شرطة بالإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

أصيب 3 شرطيين تابعين لإدارة تأمين الطرق التابعة لمديرية أمن الاسماعيلية بإصابات مختلفة بأنحاء متفرقة من الجسد نتيجة إنقلاب سيارة شرطة كانت تنقلهم بدائرة مركز التل الكبير بالاسماعيلية .

تلقي اللواء محمد علي حسين مدير امن الإسماعيلية إخطار من ادارة النجدة يفيد بانقلاب سيارة شرطة تابعة لإدارة تأمين الطرق بدائرة مركزالتل الكبيربالإسماعيلية .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير امن الإسماعيلية والعميد السيد الموزى مدير إدارة تآمين الطرق والعميد غزالى محمد غزالى رئيس مباحث إدارة تأمين الطرق وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 3 شرطيين من قوة تأمين الطرق بالإسماعيلية وهم "الشورى.ع.ع"35 عاما شرطى و"إسماعيل. أ.ا"22 عاما مجند و"معتز .م.س" 23 عاما مجند.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام ،وقال مصدر طبى بان حالات المصابين مستقرة ويخضعون لتلقى العلاج.

تحرير المحضراللازم بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق