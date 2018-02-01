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إزالة 96 حالة تعد وتوزيع 50 ألف طن أسمدة وتطهير 95 كيلو مصارف بكفر الشيخ

الخميس، 01 فبراير 2018 11:09 م
إزالة 96 حالة تعد وتوزيع 50 ألف طن أسمدة وتطهير 95 كيلو مصارف بكفر الشيخ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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 قال المهندس عبدالرافع عبدالعظيم ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، إن حملة مديرية الزراعة  تمكنت من إزالة 96 حالة على الأراضي الزراعية على مساحة 5 فدان بقرى مراكز المحافظة، مؤكداً أنه تم توزيع 50 ألف طن  أسمدة من اليوريا والنترات.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، لـ"اليوم السابع" تم علاج مساحة 30 ألف فدان من البنجر، و188ألف فدان قمح و2000 فدان فول المنزرع بجميع قطاعات المحافظة الزراعية من الآفات " دودة القطن ، ودودة قارضة ، حفار ، كما  تم تطهير 50 كيلو متر من المراوي، و45 كيلو من المصارف".

وقال وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ إنه تفقد مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز  كفر الشيخ ، وقلين، ودسوق ، الرياض ، وسيدي سالم ، كما نظمت مديرية الزراعة  ندوة إرشادية خاصة بمحصول القمح بمركز سيدي سالم،و ندوة إرشادية خاصة بمحصول القمح بمركز الحامول ،وندوة إرشادية خاصة بمحصول القمح بمركز بيلا ،و عمل خمس كومات سمادية بالتعاون مع مشروع G.I.Z بمركز دسوق.

 


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