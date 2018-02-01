أهالى قرية ريفا بأسيوط يشيعون جنازة شهيد سيناء





أسيوط هيثم البدري

شيع المئات من أهالى قرية ريفا التابعة لمركز أسيوط اليوم جنازة الشهيد المجند وليد جمال محمد حسين طه، الذى استشهد صباح اليوم فى هجوم إرهابى على كمين بشمال سيناء .

وشارك فى الجنازة قيادات مديرية أمن أسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والمئات من أهالى القرية والقرى المجاورة مرددين هتافات ضد الارهاب .

يذكر أن قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة تشن حملة أمنية موسعة في عدد من مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء لملاحقة فلول العناصر التكفيرية وتطهير سيناء من الإرهاب.