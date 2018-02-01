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أهالى قرية ريفا بأسيوط يشيعون جنازة شهيد سيناء

الخميس، 01 فبراير 2018 05:27 م
أهالى قرية ريفا بأسيوط يشيعون جنازة شهيد سيناء جنازة - أرشيفية


أسيوط هيثم البدري
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شيع المئات من أهالى قرية ريفا التابعة لمركز أسيوط اليوم جنازة الشهيد المجند وليد جمال محمد حسين طه، الذى استشهد صباح اليوم فى هجوم إرهابى على كمين بشمال سيناء .

وشارك فى الجنازة قيادات مديرية أمن أسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والمئات من أهالى القرية والقرى المجاورة مرددين هتافات ضد الارهاب .

يذكر أن قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة تشن حملة أمنية موسعة في عدد من مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء لملاحقة فلول العناصر التكفيرية وتطهير سيناء من الإرهاب.

 


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