أهالى قرية ريفا بأسيوط يشيعون جنازة شهيد سيناء

أهالى قرية ريفا بأسيوط يشيعون جنازة شهيد سيناءالخميس، 01 فبراير 2018 05:27 م
جنازة - أرشيفية
أسيوط هيثم البدري
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شيع المئات من أهالى قرية ريفا التابعة لمركز أسيوط اليوم جنازة الشهيد المجند وليد جمال محمد حسين طه، الذى استشهد صباح اليوم فى هجوم إرهابى على كمين بشمال سيناء .
وشارك فى الجنازة قيادات مديرية أمن أسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والمئات من أهالى القرية والقرى المجاورة مرددين هتافات ضد الارهاب .
يذكر أن قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة تشن حملة أمنية موسعة في عدد من مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء لملاحقة فلول العناصر التكفيرية وتطهير سيناء من الإرهاب.
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