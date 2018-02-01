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أنور قرقاش: قضية فلسطين والقدس الشريف من أهم مشاغلنا

الخميس، 01 فبراير 2018 09:41 م
أنور قرقاش: قضية فلسطين والقدس الشريف من أهم مشاغلنا أنور قرقاش


كتب محمد تهامى زكى
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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن قضية فلسطين والقدس الشريف من أهم مشاغلنا، مشيرا إلى أنها تحد يمكن مواجهته بتوحيد المواقف.

 

وكتب قرقاش عبر حسابه على تويتر: "فى الاجتماع الوزارى المستأنَف للجامعة العربية حول القدس، القضية الفلسطينية والقدس الشريف من أهم مشاغلنا، قدرة العرب فى التصدى لهذا التحدى سرَّه فى وحدة موقفهم".

 

أنور قرقاش
أنور قرقاش

 


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