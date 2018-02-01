أسهم أوروبا ترتفع بدعم نتائج أعمال بعد خسائر استمرت 3 أيام





رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد تكبدها خسائر على مدى ثلاثة أيام بدعم مجموعة من نتائج أعمال الشركات التى جاءت إيجابية فى معظمها والمكاسب التى حققتها البنوك بعدما لمح مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة فى وقت لاحق من العام الجارى.

وتراجعت أسهم رويال داتش شل بفعل تسجيل الشركة تدفقات نقدية دون التوقعات فى الربع الأخير من العام الماضي، وهبطت أسهم نوفو نورديسك المتخصصة فى صناعة الأنسولين بعد مغادرة رئيس مجلس إدارة الشركة منصبه وإعلانها عن أرباح تشغيلية دون التوقعات.

لكن أسهم عدد من الشركات الكبيرة الأخرى من بينها نوكيا وروش ويونيليفر وداسو سيستمز ارتفعت بعد الإعلان عن تحديثات لأرباحها، مما ساعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية على الارتفاع 0.7%.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.2% فى حين زاد المؤشر داكس الألمانى 0.6%.

كان البنك المركزى الأمريكى ألمح أمس الأربعاء إلى أنه قد يشدد السياسة النقدية فى وقت لاحق هذا العام ورفع توقعاته للتضخم فى أول اجتماعاته فى 2018 وآخر اجتماع تترأسه جانيت يلين.

وارتفعت مؤشرات معظم القطاعات الأوروبية وجاء قطاعا التكنولوجيا والبنوك بين أكبر الرابحين حيث ارتفعا نحو 1%، بينما ضغط سهم نوفو على مؤشر قطاع الرعاية الصحية بنزوله 4%. وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسى 0.44%.