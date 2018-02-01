أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 1 - 2 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 1-2-2018.

البورصة توقف التداول على 5 أسهم قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الإسكندرية للخدمات الطبية، العالمية للاستثمار والتنمية، بنك التعمير والإسكان، راية القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 861.463 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 861.463 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 16.6 مليون جنيه، 2.95 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 2.5 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 15088 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% عند مستوى 2695 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14715 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 870 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2057 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 512 نقطة.

وارتفعت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 61 شركة، ولم تتغير 34 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 8.08 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.17%

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 20.85 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.64%

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 54.40 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.75%

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 13.66 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.64%

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 11.76 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.85%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 32.43 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 8.05 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.78%

- الوادى للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 8.14 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.63%

- القومية للأسمنت بسعر إغلاق 14.71 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.26%

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 39.53 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.13%