أسرة الطالبين اللذان تعرضا للاختطاف بكرداسة: الخاطفون أفرجوا عنهما





كتب بهجت أبو ضيف

كشف أحد أفراد أسرة الطالبين اللذان تعرضا للاختطاف بقرية ناهيا بكرداسة أن الأمن لم يحررهما، وأن المتهمين أطلقوا سراحهما، حيث تركوا أحدهما بمنطقة المعتمدية، بينما تركوا الآخر بمنطقة قريبة من قرية ناهيا.

وأضاف أن الطالبين اتصلا على أفراد أسرتيهما وتوجه عدد من أفراد العائلتين إليهما وتم الاطمئنان عليهما، ثم تم التوجه إلى مركز شرطة كرداسة لابلاغ رجال المباحث.







