أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 1-2-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 1-2-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 861.463 مليار جنيه.



البورصة تربح 2.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 861.463 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 861.463 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 16.6 مليون جنيه، 2.95 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 2.5 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 15088 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% عند مستوى 2695 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14715 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 870 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2057 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 512 نقطة.

وارتفعت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 61 شركة، ولم تتغير 34 شركة.

البنك التجارى يربح 7.5 مليار جنيه اعتمد مجلس إدارة البنك التجارى الدولى القوائم المالية المجمعة والمستقلة لعام 2017، وبلغ صافى الأرباح المجمعة 7.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 25.07% مقارنة بالعام الماضى، وسجل صافى أرباح البنك زيادة قدرها 26.88%، مقارنة بنفس الفترة محققا 7.55 مليار جنيه، وسجلت الإيرادات المستقلة 15.19 مليار جنيه بزيادة قدرها 33.56% عن العام السابق.

وأضاف البنك، فى بيانه للبورصة المصرية اليوم الخميس، أن صافى الدخل من العائد بلغ 12.5 مليار جنيه للعام المالى 2017 محققا نموا قدره 25% مقارنة بالعام المالى 2016، وبلغ صافى الدخل بخلاف العائد 2.38 مليار جنيه، وحققت الإيرادات من الأتعاب والعمولات 2.05 مليار جنيه.

وأكد البنك أن كل المؤشرات المالية تدل على قوة المركز المالى للعام المالى 2017، حيث انخفضت نسبة التكلفة للدخل لتسجل 20.34% مقابل 21.26% فى عام 2016، وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 32.45% بالقوائم المالية المجمعة بعد توزيع الأرباح، وسجل العائد على متوسط الأصول 2.67%، وسجل هامش صافى العائد 4.97%.

وسجلت محفظة القروض إجمالى قدره 102.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 5% عن العام الماضى متمثلا فى زيادة محفظة القروض بنحو 4.93 مليار جنيه خلال عام 2017، وبلغت حصة البنك من إجمالى القروض على المستوى القومى 7.15% فى سبتمبر 2017.

كما اعتمد المجلس تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر من 11.618 مليار جنيه إلى 11.668 مليار جنيه، وذلك للإفراج عن الأسهم الخاصة بالسنة التاسعة من برنامج تحفيز وإثابة العاملين عن طريق الوعد بالبيع.

البورصة تغرم شركتين 40 ألف جنيه قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، فرض التزام مالى 40 ألف جنيه على شركتى الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، لمخالفتهما قواعد القيد. قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، فرض التزام مالى 40 ألف جنيه على شركتى الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، لمخالفتهما قواعد القيد.

وخالفت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية، وخالفت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة التنبيه على 5 شركات بالالتزام بأحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا، وهى المهندس للتأمين، الأهلى للتنمية والاستثمار، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، آراب للتنمية والاستثمار العقارى، كريدى أجريكول-مصر.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.