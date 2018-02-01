أبو بكر الجندى: الصعيد جزء من خطة الحكومة لتحقيق التنمية المنشودة بالمحافظات

كتب سيد الخلفاوى

عقد كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى واللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية، اجتماع اليوم، الخميس، بحضور فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق وحدة تطوير الإدارة المحلية.

وراجعا خلال الاجتماع الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول بقرض من البنك الدولى فى محافظتى قنا وسوهاج وخطوات العمل التنفيذية للمشروعات، التى يجرى حالياً اعداد دراسات الجدوى لها تمهيداً لطرحها خلال الفترة القادمة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى التأثير الإقتصادى لخطط التنمية المحلية والتوجه نحو اللامركزية والذى من شأنه تحقيق تنمية مستدامة وشاملة مؤكدة على ضرورة توجيه دفعة استثمارية كبيرة لعملية التنمية فى الصعيد وكافة المحافظات مشيرة إلى توجيهات القياده السياسية بذلك.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إنه تم إنشاء مكتب تنسيقى ووحدات فنيه بمحافظتى قنا وسوهاج.

وأوضحت السعيد أنه سيتم تقديم تقرير حول وضع وموقف اللجنة التيسيرية مع تحديد موعد اجتماع للجنة، مشيرة إلى ورود خطاب من رئاسة مجلس الوزراء بشأن استكمال الخدمات الخاصة وأعمال البنية التحتية على مستوى القريى

واضافت وزيرة التخطيط أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للمحافظات وبخاصة لتنمية القرى من 18% إلى 20% وذلك للقضاء على الفجوات التنموية مشيرة إلى أن التوجه السائد الان يسير نحو زيادة الدفعة التنموية فى القرى والريف وبخاصة فى محافظات صعيد مصر وسرعة الانتهاء من المشروعات المنفذة بها وذلك من خلال إقامة آليات تمويلية لتنمية الصعيد إضافة إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية.

ووجهت الدكتورة هالة السعيد بدعوة أعضاء اللجنة الفنية الممثلين عن الوزارات وذلك للتنسيق لعقد اجتماع اللجنة التيسيرية.

ومن جانبه أشار اللواء أبو بكر الجندى إلى أن برنامج تنمية صعيد مصر هو جزء من خطة الحكومة لتحقيق التنمية المنشودة بمحافظات صعيد مصر التى يوليها الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية كبرى فى المرحلة الحالية لدعم الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين فى كافة محافظات الصعيد وتوفير الخدمات والبنية الأساسية وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد وزير التنمية المحلية على جدية الحكومة لإحداث نهضة اقتصادية فى كافة المجالات والقطاعات بمحافظات الصعيد اعتماداً على الميزة النسبية والتنافسية فى كل محافظة.

وقال الجندى اننا نعمل كفريق واحد حكومة ومواطنين لتحقيق الأهداف التى نتمناها للمحافظتين ولدينا إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها تنموياً وبهذا التعاون المستمر بيننا سنقوم بتنفيذ ما تم التخطيط له.

وأكد اللواء أبو بكر الجندى على أهمية مشاركة المواطنين فى محافظتى سوهاج وقنا مع التأكيد على دور الرقابة الشعبية فى ضمان جودة تنفيذ المشروعات.

كما عرض الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الموقف التنفيذى للبرنامج فى سوهاج وقنا وأوضح أن مشروعات الصرف الصحى والمياه يتم التنسيق لها حالياً مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى لسرعة طرحها واسنادها.

كما أشار إلى أن مشروعات التنمية الصناعية يجرى التنسيق لطرحها مع هيئة التنمية الصناعية وأن جميع المشروعات تم تحديدها بمشاركة المواطنين وهناك مشروعات أخرى تتم لتطبيق اللامركزية وبناء القدرات والتخطيط للعام المالى القادم واشراك المواطنين والمتابعة والتقييم.

ووافقت الدكتورة هالة السعيد واللواء أبو بكر الجندى فى ختام الاجتماع على تشكيل اللجنة الفنية لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد والتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنجاز أعمال الصرف الصحى والمياه فى خطة السنة الأولى للمشروع والموافقة على دليل التشغيل للبرنامج وارساله للجنة التسيير والتأكيد على سرعة العمل الميدانى والتواجد فى محافظتى سوهاج وقنا وسرعة إنهاء المشروعات فى مواعيدها المحددة وسرعة وضع خطة استراتيجية للمحافظيتن وخطة العام القادم بالمشاركة مع مواطنى المحافظات.