آلاف الباكستانيين يتظاهرون للمطالبة باعتقال ضابط شرطة متهم بقتل شابالخميس، 01 فبراير 2018 11:10 م
مظاهرات فى باكستان - أرشيفية
آلاف الباكستانيين يتظاهرون للمطالبة باعتقال ضابط شرطة متهم بقتل شاب
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نظم آلاف المواطنين المنتميين إلى قبيلة (محسود) الباكستانية تظاهرات، اليوم الخميس، فى العاصمة إسلام آباد، مطالبين باعتقال ضابط الشرطة المتهم بقتل شاب يبلغ من العمر 27 عامًا فى مدينة كراتشى الباكستانية.
يأتى هذا الاحتجاج -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، بعد ساعات من إصدار محكمة باكستانية أمرًا قضائيًا بإلقاء القبض على الضابط، الذى يدعى "راو أنور" المتهم بقتل الشاب الذى يدعى "نقيب الله" وينتمى إلى القبيلة، فى تبادل لإطلاق النار وقع فى 13 يناير الماضي.
وهدد المتظاهرون بإقامة اعتصام أمام البرلمان إذا لم يتم القبض على أنور.
وأوضحت تحقيقات الحكومة أن الضحية كان بريئًا، بينما أوقفت السلطات الضابط عن العمل.
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