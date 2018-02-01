"آسيان" بانكر تمنح البنك التجارى الدولى جائزتى "المخاطر المؤسسية" والسيولة

كتب أحمد يعقوب

فاز البنك التجارى الدولى مصر (CIB) بجوائز آسيان بانكر فى إدارة المخاطر المؤسسية ومخاطر السيولة لعام 2017 خلال برنامج جوائز" آسيان بانكر" لإدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد أقيم حفل توزيع الجوائز فى دبى بالتزامن مع منتدى حوار الخدمات المصرفية للمخاطر فى الشرق الأوسط لأفريقيا لعام 2017.

وتعد جوائز آسيان بانكر شهادة عالمية للمكانة المتميزة للبنك التجارى الدولي - مصر (CIB) خاصة فيما يتعلق بحفاظه على النظرة المستقبلية لإطار استراتيجية المخاطر والتى تمكنه من مواجهة أى صدمات خارجية، وذلك من خلال إدارة جيدة لعناصر الأصول والخصوم بالمركز المالي، وقاعدة رأسمالية صلبة مع وضع متميز فى السيولة. وعلى الرغم من التغيرات والتقلبات التى تطرأ على السوق، إلا أن البنك واصل الحفاظ على مكانته الراسخة كمؤسسة مالية رائدة بالسوق تقوم بخدمة عملائها بكفاءة مع تحقيق نتائج قوية.

واختارت مؤسسة آسيان بانكر ، البنك التجارى الدولي - مصر (CIB) لجائزة إدارة المخاطر المؤسسية تقديرًا لإطار البنك الفعّال والمنضبط والذى يمكنه من التعرف بشكل استباقى على الأحداث السلبية المحتملة، مع وضع نظم فعالة قادرة على مواجهة كافة أنواع المخاطر بما يساهم فى تقليل التكاليف والخسائر المرتبطة ببيئة السوق الغير مستقرة والتى يصعب توقعها. كما يقوم البنك بالاعتماد على نظام ذو نظرة شمولية لإدارة المخاطر ذو قدرة عالية على توقع اتجاهات السوق ويرتكز على تطبيق ثقافة ديناميكية لإدارة المخاطر مع تمتعه بقاعدة تكنولوجية قوية قابلة للتكيف مع كافة المتغيرات، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بالأعمال فى هذا الشأن، مع توافر إطار قوى لرصد ومتابعة كافة أنواع المخاطر المالية وغير المالية. تقوم إدارة المخاطر بالبنك بدور استراتيجى يعتمد على تطبيق مبدأ الشراكة التامة مع كافة إدارات البنك الأخرى، كما يتم دعم إطار إدارة المخاطر المؤسسية من قبل مجلس إدارة البنك والذى أسهم بشكل كبير فى هذا النجاح المستمر.

وقد حظى البنك أيضًا بجائزة آسيان بانكر لأفضل إدارة لمخاطر السيولة، حيث استطاع البنك عبر الاستراتيجية الديناميكية المعتمدة على التمويل المستقر من ودائع العملاء الحفاظ على نسب سيولة قوية على مدار السنوات الماضية، وذلك بالتوافق مع الضوابط الإرشادية المحلية والدولية. كما يمتلك البنك خطة تمويل طوارئ قوية، تعتمد على توفير مصادر متنوعة للتمويل والاحتفاظ بأصول سائلة عالية الجودة والتى تضمن دائماَ تحقيق مستويات سيولة ملائمة مع تقليل الاعتماد على التمويل المؤسسي. ويتمتع البنك بوضع فريد وآمن نظراَ لقدرته العالية على إدارة مخاطر السيولة.

جدير بالذكر أن البنك التجارى الدولي-مصر (CIB) حصل على مدار السنوات الثلاث الماضية على ست جوائز خاصة بإدارة المخاطر فى أربع فئات مختلفة (إدارة المخاطر المؤسسية، ومخاطر التجزئة، ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل). الأمر الذى يؤكد استمرارية البنك وكفاءة إطار المخاطر العام للبنك.

وتعتبر مؤسسة آسيان بانكر من أكبر مصادر المعلومات الاستراتيجية الأكثر حجية والمعتمدة بالمنطقة لقطاع الخدمات المالية. وقد تم تصميم برنامج جوائز المخاطر المصرفية لتحديد أفضل الممارسات الناشئة وكذلك تحديد أهداف التنفيذ والتحديات التى يمكن من خلالها أن تتعلم البنوك والجهات المالية الأخرى. ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة من المستشارين وقادة الصناعة والممارسين والأكاديميين، استنادا إلى تقديم المفاهيم الجديدة، والتكنولوجيات الجديدة، والتفكير الإبداعي.