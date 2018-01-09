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الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:50 م
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8.3 مليون سائح زاروا مصر محققين إيرادات 7.2 مليار دولار بنهاية 2017

الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:00 ص
8.3 مليون سائح زاروا مصر محققين إيرادات 7.2 مليار دولار بنهاية 2017 السياح بمنتجعات المصرية - أرشيفية


كتبت ميرفت رشاد
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تخطى عدد السياح الوافدين إلى مصر بنهاية عام 2017 ، حاجز 8.3 مليون سائح قضوا عطلاتهم بالمدن السياحية المصرية، وذلك وفقا للمؤشرات الأولى المقرر إعلانها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء خلال الأيام المقبلة، بنسبة زيادة قدرها 44 % مقارنة بعام 2016، حيث بلغ عدد السياح 5.3 ملايين سائحا، ووصل حجم إيرادات السياحة تقريبا لـ7.2 مليار دولار بنهاية العام الماضى.

 كانت الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزير السياحة، توقعت فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركة مصر بفعاليات بورصة لندن WTM نوفمبر الماضى، أن يصل إجمالى الإيرادات السياحية بنهاية العام إلى 7 مليارات دولار وأن يتجاوز عدد السائحين 7.5 مليون سائح، مؤكدة على أن إيرادات السياحة حتى سبتمبر الماضى بلغت 5.2 مليار دولار.

 وأعربت نائبة وزير السياحة، عن تفاؤلها بعودة حركة السياحة الوافدة لمصر إلى طبيعتها، وذلك نتيجة الجهود المشتركة للحكومة والقطاع الخاص، لافتة إلى أن إعلان البنك المركزى عن ارتفاع إنفاق السائح فى الليلة من 88.2 إلى 92 دولارا، خلال الربع الثالث من العام 2017، على الرغم من انخفاض أسعار البرامج السياحية.

وأكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر بلغ 7.5 ملايين سائحا، لافتا إلى أن عدد السياح الوافدين خلال شهر نوفمبر الماضى بلغ 778.8 ألف سائحا بنسبة زيادة 55.8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

كشف التقرير السنوى لغرفة شركات السياحة لعام 2017، أن إجمالى أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر العام الجارى بلغ 5.9 مليون سائحا، أشار التقرير إلى أن وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة، كشفت عن عدد السياح الوافدين لمصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو بلغ 3.5 مليون سائح بنسبة زيادة قدرها 50 % مقارنة بنفس الفترة من 2016، فيما بلغت عدد الليالى السياحية 32 مليون ليلة سياحية، بزيادة قدرها 130% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى.


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