63%من القراء يتوقعون انتعاش السياحة مع وضع رحلة العائلة المقدسة ضمن المزارات





فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع انتعاش حركة السياحة فى مصر، عب وضع رحلة العائلة المقدسة ضمن المزارات السياحية الدينية، توقع غالبية القراء انتعاش حركة السياحة فى مصر، عب وضع رحلة العائلة المقدسة ضمن المزارات السياحية الدينية.

وتوقع 63% من القراء انتعاش حركة السياحة فى مصر، عب وضع رحلة العائلة المقدسة ضمن المزارات السياحية الدينية، بينما استبعد 33% من القراء انتعاش حركة السياحة فى مصر، عب وضع رحلة العائلة المقدسة ضمن المزارات السياحية الدينية، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.