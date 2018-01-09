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320 توكيلا للسيسي بالمنوفية فى أول أيام استقبال المواطنين لتأييد المرشحين

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:58 م
320 توكيلا للسيسي بالمنوفية فى أول أيام استقبال المواطنين لتأييد المرشحين محافظـة المنوفيـة - أرشيفية


المنوفية – محمود شاكر
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استقبلت مكاتب الشهر العقارى بمحافظـة المنوفيـة، على مدار اليوم، المواطنين لتحرير التوكيلات الخاصة بتأييد مرشحى رئاسة الجمهورية، وذلك من خلال المكاتب الموزعة على مستوى مراكز المحافظة، والبالغة 19 مكتبا، وذلك من التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء .

وأكد مصدر بالشهر العقارى أن المكاتب شهدت توافد العديد من المواطنين على المكاتب المختلفة ليصل إجمالى اليوم الأول ما يقرب من 320 توكيلا للرئيس السيسي، لافتا إلى أن هناك لجنة من أمين المكتب ومساعده هى المختصة بتلقى طلبات تأييد المرشحين.

وأعلن المصدر أن المكاتب تتلقى إنهاء طلبات الوافدين الراغبين فى تبديل موطنهم الانتخابى والتصويت فى لجان غير المثبتة وبطاقات أرقامهم القومية.

وجاء من أبرز المحررين للتوكيلات الكاتب الصحفى ممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم السابق، بالإضافة إلى توافد عدد من النواب البارزين بالمحافظة أبرزهم المهندس فخرى طايل عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء .


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