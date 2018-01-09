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خالد صلاح
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220 مليون يوان منحة من الصين لبناء المعهد العالى للموسيقى فى لبنان

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:06 م
220 مليون يوان منحة من الصين لبناء المعهد العالى للموسيقى فى لبنان رئيس الصين


أ ش أ
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انطلق مشروع بناء وتجهيز المعهد العالى للموسيقى فى لبنان (الكونسرفتوار)، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة بيروت، بمنحة مقدمة من حكومة الصين الشعبية قيمتها حوالى 220 مليون يوان صينى (أى ما يعادل تقريبا 31،9 مليون دولار) بحضور رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، وعدد من الوزراء.

وقال الحريرى - بهذه المناسبة - إن هناك جهدا ملموسا لإحياء الثقافة فى لبنان، وما يحدث اليوم هو بداية مميزة.. معربا عن أمله فى أن يكون هناك مزيد من المشاريع الثقافية والإنمائية لما فيه مصلحة البلد والمنطقة.

بدوره، أشار السفير الصينى لدى لبنان وانج كيجيان، إلى تميز الثقافة اللبنانية بالتنوع والانفتاح، لافتا إلى أن الموسيقى والفنون اللبنانية ليست كنوزا لبلدها فقط، بل هى ثروة ثقافية للبشرية.

وأوضح أن الحكومة الصينية قررت مساعدة لبنان فى بناء المعهد الوطنى العالى للموسيقى؛ للمساهمة فى الارتقاء بمستوى المرافق التعليمية للموسيقى فى لبنان وتعزيز تأهيل الموسيقيين، معربا عن أمله فى أن يصبح هذا المشروع معلما هاما فى سجل الصداقة الصينية - اللبنانية.

 


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لبنان

بيروت

المعهد العالى للموسيقى



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