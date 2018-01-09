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فى ثانى أيام الترشح..

20 مرشحا يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات نقابة المهندسين بأسيوط

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:35 م
20 مرشحا يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات نقابة المهندسين بأسيوط تقديم الأوراق


أسيوط ـ محمود عجمى
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واصلت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، تلقي طلبات الترشح في اليوم الثاني علي التوالي، بمقر النقابة العامة للمهندسين، والنقابة الفرعية بأسيوط، على مدار الأسبوع، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الـ 8 مساء.

وقال المهندس عبد العاطى فتح الله عليوة رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن اللجنة استقبلت أوراق 20 مرشحًا حتى الآن، من بينهم 3 مرشحين على مقعد نقيب أسيوط وهم: المهندس عبدالحكيم عليان" النقيب الحالي"، والمهندس عماد عوني، والمهندس أحمد عبدالرسول؛ مشيرا إلى اللجنة تستمر عملها حتى إجراء الانتخابات يوم 23 فبراير المقبل، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتعمل على تسهيل إجراءات التقدم للانتخابات.

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إلى أن التسجيل يتم إلكترونيًا أمام المرشح ويحصل على جميع الأوراق التى تثبت إتمام تسجيل ترشحه قبيل مغادرته للجنة، وينهى جميع التوقيعات والإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن انتخابات نقابة المهندسين ستجرى على مقاعد النقيب العام للمهندسين، والأعضاء المكملين، ورؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية، ومجالس الشُعب، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لنص القانون رقم 66 لسنة 1974، ولائحة النظام الداخلي.

 

 


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