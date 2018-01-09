184 توكيلا للسيسى فى اليوم الأول لدعم الترشح للرئاسة بالشرقية





الشرقية – فتحية الديب

قالت "سوسن محمد الباز" ، وكيل مصلحة الشهر العقاري بالشرقية، إن التوكيلات التى تم حصرها خلال اليوم الأول لعمل توكيلات دعم المرشحين في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، بلغت 184 توكيلًا جميعها للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضافت سوسن، أن مكتب توثيق أبو كبير جاء في الصدارة بـ 56 توكيلًا، يليه ديرب نجم بـ 39 توكيلًا، ثم بردين بـ 30 توكيلًا، ومشتول السوق وثان الزقازيق بـ 14 توكيلًا لكل مكتب، وبلبيس بـ 8 توكيلات، وكفر صقر بـ 7 توكيلات، والحسينية بـ 6 توكيلات، وأولاد صقر ومنشأة أبو عمر بـ 5 توكيلات لكل مكتب.

واشترطت الهيئة الوطنية للانتخابات جمع توكيلات لأى مرشح لانتخابات الرئاسة، بما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب من خلال 15 محافظة مختلفة على الأقل، وبحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة.