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13 ألف سائح عالقين فى منتجعات هواة التزلج بسويسرا جراء الثلوج الكثيفة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:22 م
13 ألف سائح عالقين فى منتجعات هواة التزلج بسويسرا جراء الثلوج الكثيفة ثلوج


أ ش أ
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علق أكثر من 13 ألف سائح فى منتجع زيرمات الخاص بهواة التزلج على الجليد فى سويسرا؛ جراء الثلوج الكثيفة على جبال الألب، والتى عزلت المدن والقرى بأنحاء البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، اليوم الثلاثاء أن التزلج أصبح متعذرا، بعد أن تم إغلاق سفوح الجبال خشية خطر الانهيارات الجليدية. 


وأشارت الإذاعة إلى انهيار متر من الجليد إلى أجزاء، اليوم، وكذلك انهيار أكثر من متر أمس. وتم رفع درجة خطر الانهيار الثلجى إلى القصوى، البالغة خمس درجات، لأول مرة منذ ما يقرب من عشر سنوات. كما تم إغلاق العديد من المدارس، وإخلاء بعض المنازل.

 


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