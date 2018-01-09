وكيل "صحة الغربية" يحيل 21 طبيبًا وعاملًا بالمركز الطبي بسيجر للتحقيق

الغربيه - محمد طارق

أحال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، 21 طبيب أسنان وصيدلى وممارسة عام وتنظيم اسره وفنى أغذية معمل وخدمات معاونه ومخازن للشئون الإدارية للتحقيق لغيابهم عن العمل.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للجنة مديرية الصحة برئاسة الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل مديرية الصحه، ومكونه من ادارة الرعاية الاساسية وتفتيش الصيدلة والتمريض والجودة ومكافحة العدو والمعامل والمتابعة والعلاقات العامة لبحث شكاوى المواطنين والمرور المفاجئ على مركز طبى سيجر.

وبالمرور وجد غياب 21 طبيب اسنان وصيدلى وممارس عام وتنظيم أسره وفنى اغذية معمل وخدمات معاونة ومخازن مما سبب عجز بالأطباء بالمركز وبعد العرض على الدكتور محمد شرشر وكيل الوزارة تم تحويلهم للشئون القانونية بالمديرية.

وبالمرور على الاستقبال وجد بعض السجلات غير مستوفيه ولا يوجد قائمه اساسية بأدوية الطوارئ، والتنبيه عليهم بضرورة التسجيل فى سجل الخدمات الخاصة بالسورين والوافيدين لحماية الطفل والأم، كما تم التنبيه بصرف كمية كافية من اقراص الحديد للأمهات ووجود كميات كبيرة من البن الصناعى الذى يتم صرفه للامهات، كما وجد أن معمل المتوطنة به بعض المخالفات فقررت اللجنة احالتهم للشئون القانونية

كما تم التنبيه بإتباع سياسة العمل داخل حجرة الملفات واستكمال السجلات والترقيم والحصر واتباع سياسة مكافحة العدوى والجودة، كما خاطبت اللجنة مدير الإدارة الصحية بتكثيف المرور على المركز، واتباع سياسة مكافحة العدوى والجودة، والتنبيه بتلافى السلبيات المأخوذة أثناء المرور.