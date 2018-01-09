video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل "صحة الغربية" يحيل 21 طبيبًا وعاملًا بالمركز الطبي بسيجر للتحقيق

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:53 ص
وكيل "صحة الغربية" يحيل 21 طبيبًا وعاملًا بالمركز الطبي بسيجر للتحقيق الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية


الغربيه - محمد طارق
إضافة تعليق

أحال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، 21 طبيب أسنان وصيدلى وممارسة عام وتنظيم اسره وفنى أغذية معمل وخدمات معاونه ومخازن للشئون الإدارية للتحقيق لغيابهم عن العمل.

 

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للجنة مديرية الصحة برئاسة الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل مديرية الصحه، ومكونه من ادارة الرعاية الاساسية وتفتيش الصيدلة والتمريض والجودة ومكافحة العدو والمعامل والمتابعة والعلاقات العامة لبحث شكاوى المواطنين والمرور المفاجئ على مركز طبى سيجر.

 

وبالمرور وجد غياب 21 طبيب اسنان وصيدلى وممارس عام وتنظيم أسره وفنى اغذية معمل وخدمات معاونة ومخازن مما سبب عجز بالأطباء بالمركز وبعد العرض على الدكتور محمد شرشر وكيل الوزارة تم تحويلهم للشئون القانونية بالمديرية.

 

وبالمرور على الاستقبال وجد بعض السجلات غير مستوفيه ولا يوجد قائمه اساسية بأدوية الطوارئ، والتنبيه عليهم بضرورة التسجيل فى سجل الخدمات الخاصة بالسورين والوافيدين لحماية الطفل والأم، كما تم التنبيه بصرف كمية كافية من اقراص الحديد للأمهات ووجود كميات كبيرة من البن الصناعى الذى يتم صرفه للامهات، كما وجد أن معمل المتوطنة به بعض المخالفات فقررت اللجنة احالتهم للشئون القانونية 

 

كما تم التنبيه بإتباع سياسة العمل داخل حجرة الملفات واستكمال السجلات والترقيم والحصر واتباع سياسة مكافحة العدوى والجودة، كما خاطبت اللجنة مدير الإدارة الصحية بتكثيف المرور على المركز، واتباع سياسة مكافحة العدوى والجودة، والتنبيه بتلافى السلبيات المأخوذة أثناء المرور.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل صحة الغربيه يحيل عدد من الأطباء بالاداره الصحيه ببسيون للشئون القانونية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربيه

مديرية الصحه بالغربيه

وكيل صحة الغربيه



لا تفوتك
الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى

التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى

فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه

فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه

خليكِ فى السادة.. اعرفى موضة أبواب شقق 2018

خليكِ فى السادة.. اعرفى موضة أبواب شقق 2018

إيهاب جلال يؤجل حسم ملف الراحلين فى الشتاء عن الزمالك

إيهاب جلال يؤجل حسم ملف الراحلين فى الشتاء عن الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة