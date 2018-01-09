وكيل الرقابة بـ"تعليم الإمارات": مناهج الأزهر تمثل جوهر الإسلام وحقيقته





كتب لؤى على

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، وفدًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الشيخة خلود القاسمى، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم الإماراتية.



الإمام الأكبر أحمد الطيب والشيخة خلود القاسمى

وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب خلال اللقاء، إن دولة الإمارات العربية تشهد تجربة مهمة فى مجال التعليم والثقافة والفكر، مشيدًا بما حققته الإمارات فى هذا المجال، ما يعبر عن وعى قادتها وإيمانهم بأهمية تكوين جيل جديد مسلّح بالعلم والمعرفة.

من جانبها، قالت الشيخة خلود القاسمى، إن مناهج الأزهر الشريف التى تقوم على التعددية الفكرية واحترام الرأى الآخر، تمثل جوهر الإسلام وحقيقته السمحة، التى ترفض التشدد والتطرف، وتدعو للتسامح والتعايش، مشيدة بفكر فضيلة الإمام الأكبر المستنير، وجهوده فى تطوير مناهج التعليم بمختلف مراحله، كما عبرت عن تقديرها لدعم فضيلته الدائم لوزارة التربية والتعليم الإماراتية.

وأشادت الشيخة خلود القاسمى، بجهود الإمام الأكبر وأنشطته الخارجية، ودوره فى ترسيخ ثقافة السلام وإشاعة التسامح والمحبة، وهو ما عكسته جولات فضيلته فى مختلف بلدان العالم، والمؤتمرات العالمية التى نظمها الأزهر الشريف، لترسيخ مفاهيم السلام والمواطنة، فضلًا عن دعم الأزهر لقضايا الأمة ودفاعه عن مقدساتها.