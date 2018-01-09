وفد هندى يزور مرصد الأزهر.. ويؤكد: "صرح" نتمنى تطبيق تجربته فى بلادنا

زار وفد هندى رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، للتعرف على الأنشطة التى يقوم بها فى مكافحة التطرّف والإرهاب، كما جرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون بين مرصد الأزهر والجهات المعنية فى الهند.

وتجول الوفد، الذى ضم مهافير سينجفى، الأمين العام ‏لجهاز مكافحة الإرهاب، وتشاندار شيكار، وكيل الأمين العام لجهاز مكافحة الإرهاب، في المرصد، وتعرف على أهم الدراسات والتقارير والإصدارات، وآليات العمل المتبعة فى المرصد.

وأعرب الوفد الهندى عن تقديره للأزهر الشريف وجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى نشر الوسطية والتسامح والسلام، مشيدين بتصدى مرصد الأزهر للجماعات الإرهابية وتفنيد أفكارها المشبوهة، مؤكدين أن المرصد "صرحٌ" نتمنى تطبيقه فى بلادنا.‏

وأشاد الوفد بالحملات والتقارير التى يصدرها المرصد، من خلال فرق عمل، تضم خبراء متخصصين يقومون بتحليل المقالات ورصد المطبوعات والإصدارات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية ‏فضلاً عن رصد كل الشبهات وتفنيدها والرد عليها.

رافق الوفد الهندي خلال الزيارة د/ محمد عبد الفضيل، المنسق العام لمرصد الأزهر، والدكتور كمال بريقع، مشرف وحدة الرصد باللغة الإنجليزية، والدكتور رهام ‏سلامة، مشرف وحدة الرصد باللغة الأردية.