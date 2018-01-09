وفد تنزانى يصل القاهرة برئاسة وزيرى الخارجية والدولة فى زيارة تستغرق 3 أيام

وفد تنزانى يصل القاهرة برئاسة وزيرى الخارجية والدولة فى زيارة تستغرق 3 أيامالثلاثاء، 09 يناير 2018 03:09 ص
مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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وصل مطار القاهرة الدولى، وفد تنزانى برئاسة وزير خارجية تنزانيا أوجاستين فيليب ماهيغا، وعيسى حاجى يوسى وزير الدولة بتنزانيا، فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
وأفادت مصادر بالمطار، أن وزير الخارجية التنزانى وصل قادمًا من أبوظبى، فى حين وصل وزير الدولة التنزانى قادمًا من أديس آبابا على متن طائرة الخطوط الإثيوبية، حيث من المقرر أن يلتقى الوفد التنزانى مع عدد من المسئولين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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