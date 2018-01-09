وفاة راكبة مغربية بمطار القاهرة قبل سفرها إلى كازابلانكا





كتب أحمد حمادة

أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى، وفاة راكبة مغربية أثناء إنهاء إجراءات سفرها عائدة إلى بلادها، بعد إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه اثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط الجوية المغربية المتجهة إلى كازابلانكا، سقطت راكبة مغربية تدعى " ن امواين 72 سنة" على الأرض، داخل الجيت المؤدى إلى الطائرة.

وأضافت المصادر، إنه تم إخطار إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة برئاسة الدكتور حازم حسين، وتم توقيع الكشف الطبي على الراكبة، وتبين أنها فارقت الحياة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتم نقل الجثمان تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة، إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار لإعداده للدفن.