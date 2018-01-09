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وزير سابق بحكومة هولاند يعلن ترشحه لمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكى بفرنسا

الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:01 م
وزير سابق بحكومة هولاند يعلن ترشحه لمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكى بفرنسا ستيفان لوفول


كتب أحمد علوى
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أعلن ستيفان لوفول وزير الزراعة الفرنسى، فى عهد فرنسوا هولاند، ترشحه لمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكى الذى عانى مؤخرا من تفتت كبير وانسحابات العديد من أعضائه ومسئوليه، وتعهد لوفول اليوم الثلاثاء، بأنه سوف يطور ويغير هذا الحزب " القير والهزلان"، وذلك خلال لقاء له مع الصحيفة اليومية "لامان ليبر" أو "اليد الحرة".

 

وأكد لو فول، أنه يريد خوض هذا التحدى، والوقوف أمام المصاعب التى يعانى منها الحزب، وأكد أن الحزب فى حاجة حقيقية للعمل الشاق والجاد وإعادة التعاون فيما بينه.

 

وأشار الوزير السابق إلى أن الحزب الاشتراكى لديه مشكلة كبيرة، وهى عدم الاستماع إلى مشكلات الشعب ومصلحة المواطنين لم تعد أولويته الفترة الاخيرة، وأن الشعب ومسئوليه لابد أن يعملان على الوقوف أمام القرارات الخاطئة والغير مناسبة التى تتخذها الحكومة الحالية، كما يجب أن يكون هناك معارضة قوية للحفاظ على التوازن السياسى.

 


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