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وزير النقل يطالب السكة الحديد بمقترحاتها لزيادة أسعار تذاكر القطارات

الثلاثاء، 09 يناير 2018 03:00 ص
وزير النقل يطالب السكة الحديد بمقترحاتها لزيادة أسعار تذاكر القطارات الدكتور هشام عرفات وزير النقل


كتب رضا حبيشى
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أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وجه هيئة السكة الحديد بالانتهاء من مقترحاتها لزيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة والمميزة والمطورة، على ألا تزيد الزيادة على القطارات المكيفة عن 25%، مع تحديد أسعار مناسبة لتذاكر القطارات المميزة والمطورة التى لم يتم رفعها منذ عام 1999.

 

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن آخر زيادة تم توقيعها على تذاكر القطارات المكيفة كانت فى بداية يوليو 2015، حيث تم تحريك تطبيق زيادة على أسعارها حينها قدرت بحوالى 10%، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لتطبيق الزيادات الجديدة فى سعر التذكرة ابتداءً مع بداية العام المالى الجديد.


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