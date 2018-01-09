وزير البيئة: تم دفن حوت الإسكندرية النافق بالمدفن الصحى بالماكس

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أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه تم دفن الحوت النافق الذى تم العثور عليه أمس بشاطئ رشدى بالإسكندرية بمدفن صحى بمنطقة الماكس.

وقال وزير البيئة - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم - إن القوات البحرية قامت بسحب الحوت النافق بحرا وإيداعه بأحد أرصفة ميناء الإسكندرية ثم نقله برا عن طريق الكساحات والأوناش إلى وحدة الأبحاث المائية بمعهد علوم البحار بمنطقة الماكس حيث يوجد مدفن صحى مخصص لأى حيوان بحرى نافق، وتم دفنه.

وأضاف فهمى أنه تم رش 5 أطنان جير حى على الحوت النافق وتغطيته بالمشمع البلاستيك لضمان سرعة عملية التحلل ومن ثم استعادة الهيكل العظمى فيما بعد للاستفادة منه فى الأبحاث العلمية.



يذكر أن نوع الحوت النافق هو نفس نوع الحوت الذى ظهر فى يوليو 2016 بمنطقة مارينا وهذا النوع هو أحد الحيتان المسجلة والمقيمة فى المياه المصرية والمصنف عالمياً مهدد بخطر الانقراض طبقاً لقاعدة بيانات الاتحاد الدولى لصون الطبيعة.