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وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لشركتى السويس والنصر للبترول

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:34 ص
وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لشركتى السويس والنصر للبترول وزير البترول خلال اجتماعات الجمعية العامة لشركات قطاع البترول


كتب أحمد أبو حجر
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رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعات الجمعيات العامة لشركتى السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول وذلك لاعتماد الموازنات التخطيطية الجديدة خلال العام المالى 2018/2019 بحضور وكيل أول الوزارة للبترول ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس )  ووكيل اول الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وأوضح الوزير خلال أعمال الجمعيات أن استراتيجية قطاع البترول لتطوير صناعة التكرير ترتكز على عدة محاور رئيسية  من أهمها إزالة الاختناقات فى معامل التكرير القائمة وتحديث وحداتها الإنتاجية وأنظمة العمل والأمان والسلامة وتطوير الأنظمة الوقائية المطلوبة لحماية البيئة، مشددا على أهمية التوافق البيئى لكى تتمكن الشركات من تحقيق خططها الاستثمارية، لافتا إلى ضرورة الاستمرار فى تكثيف برامج تأهيل الكوادر البشرية للمساهمة فى رفع معدلات الأداء.

وأكد الملا على أهمية وضع توقيتات محددة للمشروعات الجديدة المخططة حتى يكون هناك التزام واضح للإنتهاء منها طبقا للبرنامج الزمنى الموضوع .

ومن جانبه استعرض المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول الموازنة التخطيطية المقترحة موضحاً أن خطة العمل تستهدف تكرير 2 مليون طن خام لتوفير المنتجات البترولية المختلفة وتنفيذ مشروعات الوحدات الإنتاجية الجديدة والاحلال والتجديد للأجهزة والمعدات ومشروعات الامن والسلامة موضحاً انه جارى استكمال مراحل العمل فى مشروع انشاء وحدة انتاج الاسفلت لإنتاج نحو 396 الف طن اسفلت سنوياً لمواكبة النهضة العمرانية والتوسع المستمر فى مشروعات الطرق  الى جانب وحدة إنتاج البوتاجاز الجديدة لإنتاج 59 الف طن بوتاجاز سنوياً للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى ، هذا الى جانب مشروع تحديث مجمع التفحيم بالشركة والذى يهدف الى زيادة الطاقة الإنتاجية من السولار ، ومشروع تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ، ومشروع الإحلال والتجديد لأجهزة الشركة.

وأشار الكيميائى نبيل فهمى رئيس شركة النصر للبترول الى أن الموازنة التخطيطية تستهدف تنفيذ المشروعات الاستثمارية اللازمة للتطوير والاحلال والتجديد بهدف الحفاظ على الطاقات الإنتاجية للمعمل الذى يعد أعرق معامل تكرير البترول فى مصر الى جانب تعزيز منظومة الامن الصناعى وحماية البيئة بالمعدات والأنظمة الوقائية المطلوبة، وأضاف أن خطة العمل تستهدف تكرير 8ر3 مليون طن خام ومتكثفات خلال العام.

 


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