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وزير الأوقاف يفتتح مسجد "شهداء روضة بئر العبد" بأسوان الجديدة الجمعة المقبل

الثلاثاء، 09 يناير 2018 02:35 ص
وزير الأوقاف يفتتح مسجد "شهداء روضة بئر العبد" بأسوان الجديدة الجمعة المقبل وزير الأوقاف محمد مختار جمعة


كتب - لؤى على
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يفتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بحضور وزير الرى محمد عبد العاطى، مسجد "شهداء روضة بئر العبد" بمدينة أسوان الجديدة، الجمعة المقبل، بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

 

ومن المقرر أن يؤدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بالمسجد، ويعقب صلاة الجمعة ندوة  يشارك فيها الوزيران والمحافظ، عن أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيد وتعظيم استخدامها.

 


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