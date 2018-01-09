وزارة الهجرة تنجح فى حل أزمة 6 غواصين مصريين بالسعودية‎





كتب محمود راغب

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن جهود الوزارة نجحت فى ‏حل أزمة الغواصين المصريين العالقين بالسعودية منذ عدة أشهر، وصرف ‏مستحقاتهم المالية‎.‎

وقالت نبيلة مكرم، إنه بعد علم الوزارة بوجود 6 غواصين مصريين بالمملكة، لم ‏يحصلوا على حقوقهم رغم صحة عقود العمل التى وقعوها مع الشركة صاحبة العمل، ‏وعليه أجرت الوزارة اتصالات مكثفة لضمان حصولهم على حقوقهم وعودتهم سالمين ‏لأرض الوطن‎.‎

كان الغواصون قد تعاقدوا مع إحدى المؤسسات بصورة مباشرة لتسفيرهم، وتسلموا مهام ‏أعمالهم بإحدى الشركات الكبرى بالمملكة، وبالتواصل معهم منذ حدوث الأزمة، أكدوا أنهم لم يحصلوا ‏سوى على مستحقات شهرين فقط، ويريدون العودة لمصر لعدم صرف رواتبهم، ‏وبتكثيف الجهود وطرق الأبواب الدبلوماسية مع الأشقاء بالمملكة، تمكنت الوزارة من ‏حل الأزمة وكذلك التنسيق ليحصلوا على حقوقهم كاملة‎.

‏ وتم سفر مجموعة الغواصين إلى موقع العمل بمدينة ينبع في يوم 4 أغسطس 2017 ‏، بعد استصدار فيزة عمل لكل منهم بمرتب شهرى قدره 4500 ريال شهريا لمدة ‏ثلاثة أشهر كفترة اختبار وأن يتم رفع المرتب بعد تقييمهم عمليا إلى 6500 ريال، ‏وهذا ما لم يتم الالتزام به بجانب عدم دفع الرواتب بانتظام فى مواعيدها.‏

من ناحيتها، أوضحت السيدة إيمان زكريا، وكيل وزارة الهجرة، أن اتصالات قد ‏أجريت على مدار أكثر من شهرين للاطمئنان على الغواصين وتوافر السكن اللائق ‏ومتابعة تطورات الموقف أولا بأول، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية وصولا ‏لحصولهم على مستحقاتهم وإنهاء إقامتهم بصورة قانونية‎.‎

كما أوضحت أن المشكلة تمثلت في عدم قيام الشركة بدفع الأجور بانتظام، وكل ما تقاضاه ‏الغواصون مرتب شهر أغسطس بالإضافة إلى 25 يومًا من مرتب شهر سبتمبر، ‏ولم يتقاضوا رواتب الأشهر الثلاثة الماضية‎، وكذلك التباطؤ فى صرف بدل التغذية ‏المتفق عليه، فلم يصرف لهم خلال الخمسة وأربعين يوما الماضية فقط مبلغ 375 ‏ريال لكل فرد من أصل المبلغ المستحق وقدره 1400 ريال لكل غطاس مما وضعهم ‏فى موقف صعب للغاية حيث نفدت نقودهم ولا يكادون يجدون ما يسد رمقهم حيث لم ‏يتسلموا أجورهم منذ ثلاثة أشهر.‏

من جانبهم، أعرب الغواصون المصريون عن فخرهم بالجهود المبذولة ‏من جانب وزارة الهجرة، والتنسيق مع مختلف الجهات، مضيفين أن الوزارة لم ‏تتوان لحظة عن متابعتهم.‏

وأكدت وزارة الهجرة، أنها لن تتأخر لحظة عن الوقوف إلى جانب المصريين ‏الذين يسلكون السبل القانونية للسفر، وتهيب بالجميع احترام قوانين الدولة المضيفة‎.‎