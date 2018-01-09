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والد البنت المخطوفة بإمبابة: المتهم خطف طفلتين قبلها فى بولاق وشبرا الخيمة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:00 ص
والد البنت المخطوفة بإمبابة: المتهم خطف طفلتين قبلها فى بولاق وشبرا الخيمة ارشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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ذكر والد الطفلة "جنة" التى تعرضت للاختطاف من إمبابة على يد "مسن" واحتجازها بمسكنه بحلوان، أنه عقب القبض على المتهم تبين أنه متورط أيضا فى خطف طفلتين ببولاق الدكرور وشبرا الخيمة.

وقال والد الطفلة: إن المتهم يستخدم عدة أسماء يطلقها على نفسه للإفلات من أجهزة الأمن، ولا يمتلك بطاقة تحقيق شخصية، مضيفا أنه تم تسليم المتهم لقسم شرطة المعصرة بحلوان، وتحرير محضر بالواقعة.

كان المتهم قد استدرج الطفلة أثناء سيرها بالشارع، فى طريقها لشراء بعض الاحتياجات من سوبر ماركت، وطلب منها مساعدته فى شراء دواء من صيدلية، ثم هددها بمطواة، واستدرجها لمسكنه بمنطقة المعصرة بحلوان.

إلا أن الطفلة تمكنت من الهرب وعثر عليها الأهالى، وتم إخطار قسم شرطة إمبابة بالعثور عليها، حيث تسلمها والدها وأرشدت الطفلة عن مسكن المتهم، وتم ضبطه، وتسليمه لرجال المباحث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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