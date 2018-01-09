"هول" أول كلب بوليسى فى تاريخ الشرطة المصرية.. كُتبت فى مدحه الأشعار

"هول" أول كلب بوليسى فى تاريخ الشرطة المصرية.. كُتبت فى مدحه الأشعارالثلاثاء، 09 يناير 2018 06:00 ص
الكلاب البوليسية تلعب دورًا مهمًا فى مكافحة الجريمة
كتب محمود عبد الراضى
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تلعب الكلاب البوليسية دورًا حيويًا فى كشف الجريمة، ويعد الكلب "هول" من أوائل الكلاب البوليسية التى استخدمت فى الشرطة المصرية عام 1932.
وكان للكلب "هول" دور إيجابى فى تطوير وتفعيل العمل الشرطى امتد أثره للجمهور، حتى نظم الشاعر محمود غنيم قصيدة فى مدحه جاء بها:
كلب ينم على الجناة تمشى العدالة فى خطاه
قد بات يرعى الأمن "هول" وغيره يرعى الشيـاه
خافتة ـ دون الله - أفئدة الجبابرة الطغاة
عجباً يخاف الكلب قوم لا يخافون الإله
شيخ الكلاب أخفت ذئب الإنس لا ذئب الفلاة
قالوا: أتطرى الكلب؟ قلت لهم ومن أطرى سواه
يرعى الوداد وما رأيت من الأنام فتى رعاه
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