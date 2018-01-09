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الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:47 ص
خالد صلاح
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نيكى يرتفع 0.99 % فى بداية التعامل بطوكيو

الثلاثاء، 09 يناير 2018 07:04 ص
نيكى يرتفع 0.99 % فى بداية التعامل بطوكيو نيكى


رويترز
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 ارتفع مؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء .

وصعد نيكى 0.99 فى المئة إلى 23948.97 نقطة فى حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.78 فى المئة إلى 1895.08 نقطة.

 


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