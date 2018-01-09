نيكى يرتفع 0.99 % فى بداية التعامل بطوكيو

نيكى يرتفع 0.99 % فى بداية التعامل بطوكيوالثلاثاء، 09 يناير 2018 07:04 ص
نيكى
رويترز
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ارتفع مؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء .
وصعد نيكى 0.99 فى المئة إلى 23948.97 نقطة فى حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.78 فى المئة إلى 1895.08 نقطة.
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