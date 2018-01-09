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نائب محافظ القاهرة يكرم متحدى الإعاقة بمسرح الهناجر

الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:43 ص
نائب محافظ القاهرة يكرم متحدى الإعاقة بمسرح الهناجر جانب من التكريم


كتب سيد الخلفاوى
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كرم اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، 300 شخص من متحدى الإعاقة، وذلك خلال الحفل الذى أقيم مساء أمس بمسرح الهناجر بالأوبرا، تحت رعايته بالتنسيق مع إئتلاف حب الوطن، وحضور الدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة.
 
وتم توزيع هدايا عينية على متحدى الإعاقة، كما تم تكريم فريق كرة السلة للكراسى المتحركة، وأبطال مصر الحاصلين على ميداليات فى البطولات العالمية من متحدى الإعاقة، كما تم توفير 13 مشروع بسوق الخميس، وتوزيع بطاطين ومواد غذائية على بعض عدد من متحدى الإعاقة.
 

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