نائب محافظ القاهرة: تطوير ميدان الحلمية ورفع إشغالات حدائق القبة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أنه فى إطار خطة التطوير الحضارى التى تتبعها المحافظة لتطوير الميادين، تم تطوير ميدان الحلمية بحى وسط القاهرة، حيث تم تبليطه وإنارته وإعادة تشجيره.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع الإشغالات بشوارع "الخليج وسكة الوايلى وميدان حدائق القبة، بحى حدائق القبة"، كما قامت إدارة التشجير بالحى بتقليم أشجار شارعى على شعراوى والشبراخيتى، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى.

وفى السياق قال نائب محافظ القاهرة، إن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الأحياء بشكل مستمر، بالاستمرار فى حملات تنظيف الأسطح وذلك ضمن خطة المحافظة فى هذا المشروع مشيرًا إلى أن كل حى ملتزم بتنظيف عدد من الأسطح شهريًا لا يقل عن 5 أسطح منازل.