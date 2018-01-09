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الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:54 م
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نائب الرئيس الأمريكى يزور الأردن 21 يناير الجارى

الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:53 ص
نائب الرئيس الأمريكى يزور الأردن 21 يناير الجارى نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس


أ ش أ
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يزور نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، الأردن فى الحادى والعشرين من شهر يناير الجارى، ضمن جولة له فى المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، عن مصدر أردنى مسئول، اليوم الثلاثاء، تأكيده أن نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، سيزور المملكة، فى الحادى والعشرين من الشهر الجارى، ضمن جولة له فى المنطقة، يلتقى خلالها العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

وكان من المقرر أن يقوم بنس بهذه الجولة أواخر شهر ديسمبر الماضى، إلا أنها تأجلت - حسب إعلان الإدارة الأمريكية حينئذ - لإتاحة الفرصة أمامه لحضور جلسة للكونجرس الأمريكى للتصويت على تعديلات بقانون الضرائب.


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