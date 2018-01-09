نائبة قليوب تعلن تركيب خطوط مياه جديد استجابة لشكاوى الأهالى





القليوبية نيفين طه

أعلنت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، عن تركيب خطوط مياه جديدة بدلا من المتهالكة بقرية أبو سنة التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية، وذلك استجابة لشكاوى اهالى القرية المتكررة والذين يتضررون فيها من وجود خطوط مياه استبس قديمة ومتهالكة، ويزيد عمرها عن 40 عاماً.

وأشارت النائبة سولاف درويش فى بيان لها، أنه تم الانتقال على الطبيعة لقرية أبو سنة بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى بقليوب،وتم متابعة أعمال تركيب وتوصيل الوصلات المنزلية على نفقة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية. وأضافت النائبة سولاف درويش، إن هذا الخطوط تم إصلاحها أكثر من مرة فى أكثر من نقطة من خلال الشركة ومركز الصيانة مرة بالعمالة وأخرى بالحفار ولم يجدى نفعاً مما يؤدى إلى غمر المنازل بالمياه ويعرضها للانهيار مما أدى إلى شكاوى أهالى القرية.

الجدير بالذكر أن النائبة سولاف درويش، تقدمت فى وقت سابق بطلب مكتوب لمحافظ القليوبية، بضرورة تغيير خطوط المياه داخل القرية وذلك بناء على طلب مجموعة من الأهالى، وحفاظا على صحتهم وتفاديا للإصابة بالأمراض الكبدية التى تسببها المواسير القديمة المتهالكة.