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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:45 ص
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع خلال 24 ساعة ميناء دمياط


دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات،و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 5 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة،وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة،بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
 
وأعلنت هيئة الميناء، فى بيان لها، مغادرة القطار رقم 2471، و القطار رقم 2466، بحمولة إجمالية 2463 طن قمح، كما غادرت 110 سيارة نقل بحمولة 5084 طن قمح، و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86424 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 42428 طنا .
 
كما شملت حركة الصادر من الميناء، 7800 طن يوريا، و 2200 طن ميثانول، و 4100 طن رمل .
 
 

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