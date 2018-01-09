ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع خلال 24 ساعة





دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات،و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 5 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة،وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة،بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء، فى بيان لها، مغادرة القطار رقم 2471، و القطار رقم 2466، بحمولة إجمالية 2463 طن قمح، كما غادرت 110 سيارة نقل بحمولة 5084 طن قمح، و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86424 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 42428 طنا .

كما شملت حركة الصادر من الميناء، 7800 طن يوريا، و 2200 طن ميثانول، و 4100 طن رمل .