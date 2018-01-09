موجز أخبار 6 مساء.. 464 نائبا يبايعون السيسى للترشح لفترة رئاسية ثانية





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها أنه فى أقل من 3 ساعات، تمكن أعضاء البرلمان من جمع توقيعات وصلت لأكثر من 464 نائبا على استمارة تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح فى الانتخابات لفترة رئاسية ثانية التى تجرى أواخر مارس المقبل، وذلك بعد وصول نموذج تزكية مرشحى الرئاسة المخصصة لأعضاء البرلمان إلى مقر المجلس، و ذلك تفعيلا لنص المادة "142" من الدستور بأنه يُشترط فى المرشح للرئاسة لكى يقبل أوراق ترشحه أن يحصل على تزكية من 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء.





فى أقل من 3 ساعات، تمكن أعضاء البرلمان من جمع توقيعات وصلت لأكثر من 464 نائبا على استمارة تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح فى الانتخابات لفترة رئاسية ثانية التى تجرى أواخر مارس المقبل، وذلك بعد وصول نموذج تزكية مرشحى الرئاسة المخصصة لأعضاء البرلمان إلى مقر المجلس، و ذلك تفعيلا لنص المادة "142" من الدستور بأنه يُشترط فى المرشح للرئاسة لكى يقبل أوراق ترشحه أن يحصل على تزكية من 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب.

فى العام 2006 شهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية فى تاريخها، بعد سنوات طويلة من الاستفتاءات على منصب رئيس الجمهورية، ورغم أهمية الخطوة فإن ما شهدته هذه الانتخابات من ملاحظات واعتراضات خصمت من أثرها الإيجابى المفترض لضبط الأوضاع السياسية فى مصر، وهو الأثر الذى تحقق لاحقا من خلال الانتخابات التى شهدتها البلاد بعد ثورة يناير 2011.





وقع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، على استمارة تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018.

قال المستشار محمد نصير، نائب الأمين العام لمجلس النواب، إن عدد الاستمارات التي وقعها أعضاء مجلس النواب منذ وصول نموذج تزكية مرشحى الرئاسة المخصصة لأعضاء البرلمان إلى مقر المجلس، بلغت مايقرب من 464 استمارة.





يلتقى وزير الخارجية سامح شكرى، غدا الأربعاء، نظيره التنزانى أجوستين ماهيجا، فى قصر التحرير بوسط القاهرة، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين لاستعراض أبرز ما تناولاه من موضوعات.

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزى طارق عامر، ووزراء الشباب خالد عبد العزيز، والاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، والصناعة والتجارة طارق قابيل، والمالية عمرو الجارحى، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، والتموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، والزراعة واستصلاح الأراضى عبد المنعم البنا، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هالة السعيد.





انتهت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولى الأول للاتحاد العربى للقضاء الإدارى تحت عنوان "سلطات القاضى الإدارى فى الفصل بالمنازعات الانتخابية"، والذى استضافته القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.





ينشر "اليوم السابع" أول فيديو لضبط أخطر عصابة دولية لسرقة المنازل والفيلات بالقاهرة، حيث تجاوزت المسروقات 100 مليون جنيه.

بدأت مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى فى محافظات مصر، اليوم الثلاثاء، استقبال المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات لترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسة ثانية، ففى أسيوط توجه المواطنون إلى مكاتب توثيق الشهر العقارى البالغ عددها 14 مكتب للتوثيق العقارى على مستوى مراكز المحافظة، والمتواجد أغلبهم بالمحاكم الابتدائية بالمحافظة، لتحرير التوكيلات الخاصة بالتأييد لرئاسة الجمهورية.





قالت والدة شهيد الشرطة الرائد محمد على عبدالعزيز زين الدين، إن أول من تصدى للإرهاب كانوا أبناء الجيش والشرطة، وقد وقفوا بأجسادهم فى مواجهة الإرهاب، مطالبة جميع الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الجيش والشرطة والمواطنين.





رصد "برلمانى" خلال تغطيته اليومية والمستمرة للصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، العديد من التقارير وفى الصحف الأمريكية، تناولت لقاء المحقق مولر بترامب خلال التحقيق فى تدخل روسى بالانتخابات، والصحف البريطانية، وناقشت اعتقال رجل أعمال فرنسى فى لندن للتحقيق بشأن تمويل القذافى لحملة ساركوزى، فيما قالت الصحف الإيطالية والإسبانية أن كتالونيا تتصدر قائمة الأماكن الأكثر نشاطا للإرهاب فى إسبانيا يليها مدريد، وفى إيران ناقشت الصحف قرار ترامب المحتمل حول الاتفاقية النووية.