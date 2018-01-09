منظمة الصحة: الدفتيريا تصيب أكثر من 500 وتقتل 48 باليمن





(رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 514 شخصا فى اليمن يُعتقد أنهم أُصيبوا بالدفتيريا التى أودت بحياة 48 منهم منذ ظهور المرض فى منتصف أغسطس.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية فى العالم حيث يعيش 8 ملايين شخص على حافة المجاعة والنظام الصحى فيه متداع.

وحذر ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور نيفيو زاجاريا من أن انتشار الدفتيريا أكثر خطورة بكثير من الكوليرا المتفشية بالفعل بسبب ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة به.

وأوردت ما يقرب من 100 منطقة فى اليمن تقارير عن وجود حالة إصابة واحدة على الأقل بالدفتيريا مع تركز شديد فى محافظة إب، التى أبلغت عن حوالى 50 فى المئة من مجموع الإصابات فى جميع أنحاء البلاد.