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الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:11 م
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مكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد تحبط محاولة تهريب آلات حاسبة مخالفة للمنشأ

الثلاثاء، 09 يناير 2018 07:43 م
مكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد تحبط محاولة تهريب آلات حاسبة مخالفة للمنشأ مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك


كتب عبد الحليم سالم
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية عمليات برئاسة حلمى أبو الحسن بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام برئاسة أحمد درويش من ضبط محاولة تهريب كمية من الآلات الحاسبة المخالفة للمنشأ طبقا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

فبناء على مذكرة المعلومات المقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى عمليات محاولة شركة ر . للاستيراد التلاعب فى قيم ومناشئ مشمول البيان الجمركى رقم 16293 لسنة 2017 وهو عبارة عن 3 بوالص شحن أرقام COSU615809444 - COSU6158393930 - COSU6158393920 بداخل 3 حاويات أرقام CSNU6232214 - CCNU7471658-TCNU3494258 والواردة من الصين.

وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للكشف والمعاينة من كل من السادة خالد عبد المحسن مدير إدارة المكافحة غرب بورسعيد وحسن الادهم مدير تعريفة بالمكافحة عمليات والسيد شردية رئيس قسم مكافحة وحسن البسيونى رئيس قسم مكافحة وجمال عثمان مدير إدارة الحركة وسعد شعبان مراجع حركة ومحسن عبد الفتاح مراجع حركة ومحمد الرازقى رئيس قسم مكافحة ووائل الحسينى رئيس قسم مكافحة. 

وبكشف مشمول الحاويات تبين وجود 70 كرتونة آلة حاسبة رقمية ماركة CASIO مرقوم على الكرتونة الخارجية صناعة الصين ومرقوم على الآلة الحاسبة من الداخل صناعة ماليزيا بكل منها 120 قطعة بإجمالى 8400 آلة حاسبة. 

وتم العرض على إدارة الفتوى والرأى بالشئون القانونية التى أفادت بأن الواقعة تشكل جنحة تهريب جمركى حكمى على النحو الثابت بالمادة 121/2 من قانون الجمارك بشأن وضع علامة كاذبة فضلا عن الجريمة الاستيرادية ويتم تحرير محضر ضبط جمركى وتحجز هذه الاصناف على ذمة المحضر وتخطر وزارة التجارة لأعمال شئونها حيال الجريمة الاستيرادية. 

قرر الدكتور جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة تحرير محضر ضبط جمركى رقم 46 لسنة 2018 والعرض على وزارة التجارة والتى أفادت بتحصيل مثل القيمة الجمركية. 

وبلغت إجمالى الضرائب والرسوم المستحقة والمحصلة عن المادة 121 والتعويضات 320 ألفا و995 جنيها. 

يأتى ذلك طبقا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ عصام معوض رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى والأستاذ محمد تاج وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للدعم والعمليات بالمنطقة الشرقية بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.


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