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مقتل 24 مدنيا بينهم 10 أطفال فى حصيلة جديدة للقصف على الغوطة الشرقية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:38 م
مقتل 24 مدنيا بينهم 10 أطفال فى حصيلة جديدة للقصف على الغوطة الشرقية سوريا


كتب محمد شرقاوى - أ ف ب
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قتل 24 مدنياً، بينهم عشرة أطفال، على الأقل الثلاثاء فى قصف جوى ومدفعى استهدف الغوطة الشرقية  قرب دمشق.

و أفاد الاعلام الرسمى السورى عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين فى قذائف أطلقتها الفصائل المتواجدة فى الغوطة الشرقية.

وتزامن القصف المتبادل مع بدء زيارة لمدة ثلاثة أيام يقوم بها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إلى دمشق لبحث سبل تلبية الاحتياجات الإنسانية مع المسؤولين.

 

 


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