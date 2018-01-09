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مقتل ما يعرف بمفتى ولاية كركوك فى تنظيم داعش

الثلاثاء، 09 يناير 2018 06:59 م
مقتل ما يعرف بمفتى ولاية كركوك فى تنظيم داعش قوات الجيش العراقى


أ ش أ
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 أعلن المتحدث باسم محور الشمال للحشد الشعبى العراقى ،على الحسينى، اليوم الثلاثاء مقتل ما يعرف بمفتى ولاية كركوك فى تنظيم "داعش" بعملية عسكرية جنوب المحافظة.

وقال الحسينى وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إن اللواء السادس عشر فى الحشد تمكن من قتل ما يسمى بمفتى ولاية كركوك فى داعش، المدعو عبد القادر العزى، مع ثلاثة من مرافقيه ضمن عمليات فرض الامن فى مناطق المحافظة"، مشيرا إلى أن العملية نفذت قرب إحدى القرى بقضاء داقوق جنوب محافظة كركوك، مضيفا أن الحشد والقوات الامنية يواصلان عملية ملاحقة فلول داعش فى الحويجة ومحيطها.

يذكر أن القوات الأمنية المشتركة العراقية تمكنت من تحرير مناطق جنوبى وغربى كركوك من سيطرة تنظيم داعش الإرهابى بعد ثلاث سنوات من سيطرة داعش عليها.


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