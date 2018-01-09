مقتل شرطيين برصاص رعاة بولاية جنوب دارفور بالسودان





أ ش أ

قتل شرطيان إثر إصابتهما بأعيرة نارية أطلقها عليهما عدد من الرعاة ، الاثنين ، بمنطقة " سرقيلا" التابعة لمحلية تلس 86 كيلومترا جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

ونقل موقع (سودان تربيون) عن مصدر وصفه بالمسئول قوله إن شرطة المحلية تلقت بلاغا من مواطن بأن رعاة إبل مسلحين تعدوا على مزرعته وهددوه بالقتل ، وأن الشرطة حركت قوة بقيادة ملازم إلى مكان الواقعة.



وأضاف أن المسلحين رفضوا الانصياع لتوجيهات الشرطة وأطلقوا النار على القوة ، فلقى قائدها وجندى آخر مصرعهما فى الحال.



ونوه إلى أن قوات من الشرطة تحركت من محلية برام لمحاصرة الجناة وتوقيفهم.

