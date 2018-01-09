مقتل إسرائيلى متاثرا بجروحه بعد إصابته برصاص قرب إحدى المستوطناتالثلاثاء، 09 يناير 2018 10:10 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ف ب
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أكد الجيش الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء مقتل إسرائيلى متاثرا بجروحه بعد إصابته برصاص قرب إحدى المستوطنات.
وأعلن متحدث بإسم الجيش الإسرائيلى أن مدنيا إسرائيليا أصيب بجروح خطرة مساء الثلاثاء إثر تعرضه لإطلاق نار بينما كان فى سيارته على مقربة من مستوطنة تقع شمال الضفة الغربية المحتلة.
ووقع الهجوم قرب مستوطنة حافات غيلات شرق مدينة نابلس الفلسطينية، ونقل الجريح بحالة خطرة الى مستشفى فى المنطقة.
وأوضح المتحدث نفسه أن الجيش يقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن المهاجمين.
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