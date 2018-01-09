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مفاجأة..ترامب وعد "وينفرى" باختيارها نائبه له حال فوزه برئاسة أمريكا

الثلاثاء، 09 يناير 2018 01:11 م
مفاجأة..ترامب وعد "وينفرى" باختيارها نائبه له حال فوزه برئاسة أمريكا دونالد ترامب والإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى


كتب: محمد الأحمدى - وكالات الأنباء
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بعد مطالب البعض لها بالترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، فى مواجهة الرئيس دونالد ترامب، أشارت وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء، أنه يجب عليها الاستعداد لمواجهة تبعات مقطع فيديو لها عام 1988، كانت تجرى خلاله مقابلة مع رجل الأعمال الشهير فى عالم العقارات حينها دونالد ترامب، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقبل عقود من ترشحه للرئاسة، مزح ترامب مع وينفرى خلال اللقاء بأنها قد تكون "اختياره الأول" لمنصب نائب الرئيس، إذا ما قرر اتخاذ الخطوة.

وكانت وينفرى مؤثرة إلى درجة أن دفعت جمهور "تويتر" إلى بث هاشتاج عن ترشحها للرئاسة، وبعد ساعات قليلة، نشر الإعلام الأمريكى تقارير عدة تؤكد أن وينفرى تفكر بجدية فى خطوة الترشح ضد ترامب فى الانتخابات القادمة.

ونقل الإعلام شهادات عن مقربين من وينفرى يؤكدون أنها ستتخذ الخطوة، إلا أن الإعلامية الشهيرة وسيدة الأعمال لم تعلن الخطوة صراحة بعد.

وأوضح مقطع فيديو جمع ترامب ووينفرى تبلغ مدته حوالى 3 دقائق ويعود إلى عام 1988، وجرت تلك المقابلة فى برنامج "وينفرى شو"، حسبما ذكر موقع موقع العربية الإخبارى.

وبدأ ترامب فى المقطع شابا متألقا فى بدلة زرقاء أنيقة، وكانت وينفرى تجلس وسط الجمهور حاملة الميكرفون وهى تسأل ترمب: "هل تفكر بالترشح للرئاسة؟ هل تفعلها ؟"

وكان ترامب نشر فى العام السابق للمقابلة صفحة إعلانية كاملة فى الصحافة الأمريكية ينتقد فيها السياسة الخارجية الأمريكية، وفى عام المقابلة، 1988، كان الجمهورى جورج بوش الأب والديمقراطى مايكل دوكاكيس يتنافسان فى سباق الرئاسة إلى البيت الأبيض خلفا للرئيس رونالد ريجان، وانتهت المعركة بفوز بوش الأب.

ورد ترامب على وينفرى قائلاً: "أنا أحب ما أعمل، بالفعل أحبه، ولكنى لا أستبعد مطلقا الخطوة لأننى تعبت من متابعة ما يحدث فى هذه البلاد، كيف نجعل الآخرين يعيشون مثل الملوك، ونحن لا".

وأكد ترامب أنه إذا ما قرر خوض الانتخابات فإنه سينجح لأنه لا يعرف الخسارة، على حد تعبيره، وهو ما حدث بالفعل فى انتخابات 2016.


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