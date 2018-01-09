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مصرع 3 مواطنين وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بالصحراوى الشرقى بالمنيا

الثلاثاء، 09 يناير 2018 07:31 م
مصرع 3 مواطنين وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بالصحراوى الشرقى بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية


كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، وفاة 3 مواطنين وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكى، مابين الطريق الصحراوى الشرقى وطريق الشيخ فضل القديم، بمركز بنى مزار محافظة المنيا.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة.
 
وأشار "مجاهد"، إلى أنه تم نقل جميع المصابين، وحالات الوفاة إلى مستشفيى التكامل الشيخ فضل وبنى مزار المركزى، لافتا إلى أن الاصابات تراوحت ما بين كسور بالفك السفلى، والفقرات العنقية والعمود الفقرى، و كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه مابعد الارتجاج، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
 
 
 
 

 


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وزارة الصحة

حاث تصادم

الطريق الصحراوى

حوادث الطرق



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