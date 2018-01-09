مصرع 3 مواطنين وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بالصحراوى الشرقى بالمنيا

مصرع 3 مواطنين وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بالصحراوى الشرقى بالمنياالثلاثاء، 09 يناير 2018 07:31 م
حادث تصادم - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، وفاة 3 مواطنين وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكى، مابين الطريق الصحراوى الشرقى وطريق الشيخ فضل القديم، بمركز بنى مزار محافظة المنيا.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة.
وأشار "مجاهد"، إلى أنه تم نقل جميع المصابين، وحالات الوفاة إلى مستشفيى التكامل الشيخ فضل وبنى مزار المركزى، لافتا إلى أن الاصابات تراوحت ما بين كسور بالفك السفلى، والفقرات العنقية والعمود الفقرى، و كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه مابعد الارتجاج، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
إضافة تعليق
قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا
فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة