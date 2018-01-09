مصرع سائق تاكسى بعد سقوط جزء من عقار عليه بالإسكندرية

مصرع سائق تاكسى بعد سقوط جزء من عقار عليه بالإسكندريةالثلاثاء، 09 يناير 2018 06:04 م
التاكسى
الإسكندرية أسماء على بدر
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لقى سائق مصرعه بشارع محمد نجيب بالإسكندرية، بعد انهيار بلكونة أحد العقارات القديمة الموجودة بالمنطقة، بشكل مفاجىء، وذلك أثناء مرور سيارة تاكسى أسفله، الأمر الذى تسبب فى سقوط أجزاء البلكونة بالكامل على التاكسى.
أسفر السقوط المفاجئ للبلكونة عن وفاة سائق التاكسى وإصابة آخر بإصابات بالغة، وتلف السيارة بشكل كبير.
انتقلت القوات الأمنية وسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتم نقل السائق المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة ونقل المصاب إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة.
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بواسطة:
حسن الصعيدي
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