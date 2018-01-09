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الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:10 م
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مصرع سائق تاكسى بعد سقوط جزء من عقار عليه بالإسكندرية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 06:04 م
مصرع سائق تاكسى بعد سقوط جزء من عقار عليه بالإسكندرية التاكسى


الإسكندرية أسماء على بدر
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لقى سائق مصرعه بشارع محمد نجيب بالإسكندرية، بعد انهيار بلكونة أحد العقارات القديمة الموجودة بالمنطقة، بشكل مفاجىء، وذلك أثناء مرور سيارة تاكسى أسفله، الأمر الذى تسبب فى سقوط أجزاء البلكونة بالكامل على التاكسى.

أسفر السقوط المفاجئ للبلكونة عن وفاة سائق التاكسى وإصابة آخر بإصابات بالغة، وتلف السيارة بشكل كبير.

 انتقلت القوات الأمنية وسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتم نقل السائق المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة ونقل المصاب إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن الصعيدي

الحادث على الكورنيش

عمارة 490 طريق الجيش

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